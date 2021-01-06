В армии отмечают, что неправильное определение того или иного региона создает ряд проблем и подыгрывает российской пропаганде.

В Вооруженных силах Украины отмечают, что для определения оккупированных территорий Донбасса следует применять правильную терминологию.

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Соответствующее сообщение обнародовано в Facebook Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

«В СМИ и социальных сетях достаточно часто используют термины "территории самопровозглашенных так называемых ДНР/ЛНР", "Юго-восток Украины" и "Восток Украины", которые являются неправильными в соответствии с законами Украины. В то же время правильно говорить "временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях", "оккупированная часть Донбасса", - говорится в сообщении Управления.

В ВСУ отмечают, что неправильное определение того или иного региона создает ряд проблем и подыгрывает российской пропаганде.

"Восток Украины” в противовес "большой Украине" – таким термином Россия и пророссийские медиа отделяют население временно оккупированных территорий от украинцев, которые проживают с легитимным правительством, а затем создают напряжение в обществе и враждебные отношения между гражданами. Таким образом, используя термин "Восток" и "Юго-восток Украины", расширяют географию конфликта, ведь в географическом восприятии Восток – это Харьковская область, а Юго-восток часто в сознании охватывает и Запорожскую область, в то время как под оккупацией находятся отдельные районы Донецкой и Луганской областей», - подчеркнули в Управлении.

В ВСУ объясняют, что применение формулировки "так называемые ДНР / ЛНР" также является вредным. Это термин, подтверждающий существование отдельных "самопровозглашенных" республик, признания которых добивается Россия.

«Неправильное использование данного термина создает представление об особом характере и разобщении этих территорий, что дает им основания претендовать на специальный статус, отличный от остальных регионов Украины. Однако, при условии правильно формулировки, мы понимаем что это – территории Украины, которые были временно оккупированы Россией и сателлитными ей террористическими группировками», - говорится в сообщении.

В Вооруженных силах объясняют, что использование единой терминологии, которая соответствует реальности, законам и международному гуманитарному праву, будет способствовать созданию новых механизмов для противодействия информационным угрозам, исключит российские пропагандистские штампы.

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Автор: УНИАН