По словам Жданова, "кадыровцы" снимают видео, пытаясь показать себя "великими воинами".

Никаких "войск Кадырова" на самом деле не существует, "кадыровцы" - это не пехота, а бойцы Росгвардии.

Об этом заявил в интервью "Радио НВ" военный эксперт Олег Жданов.

"То, что у них региональный чиновник руководит федеральной силовой структурой, я говорил, что это начало развала российской империи, ее фундамента, ее силового фундамента", - объяснил Жданов.

По словам эксперта, "кадыровцы" в случае попадания в Мариуполь или Северодонецк "получали от наших защитников", после чего отступали.

"Они пытаются как можно скорее выйти из зоны боевых действий, а затем снимают видео, где они вроде бы воюют и показывают, какие они великие воины, пытаясь поддержать тот же миф о самых "злых кадыровцах", который расхож в РФ", - объяснил Жданов.

Этот миф не работает в Украине, поскольку здесь и "кадыровцы", и военные РФ являются захватчиками.

"Мы их уничтожаем или выбиваем с их позиций", - подытожил эксперт.

Ранее СМИ узнали, что российский диктатор Путин откровенно раздражён деятельностью главы Чечни Рамзана Кадырова и его войск на фоне неудач российской армии в Украине.