А попутно они собираются захватить "Николаевск" и "Адессу".

Один из "кадыровцев" во время интервью журналистам сделал заявление о цели дойти до Берлина. Попутно войска планируют захватить южные города Украины, названия которых солдат не сумел выучить.

На видео ниже, которое опубликовали российские СМИ, можно услышать обещание солдата.

"И Николаевск, и Херсон, и Адесса. Пока Владимир Владимирович Путин не остановит нас, мы еще дойдем Берлина. Мы победим, в этом нет сомнений", — сообщил "кадыровец" (орфография соответствует комментарию).

Напомним, это не первая угроза Германии со стороны России с момента полномасштабного вторжения в Украину. В середине марта ВСУ сбили вертолет Ми-24 оккупантов. На корпусе техники присутствовала надпись "На Берлин". Серийное производство этих геликоптеров стартовало только в 1971 году.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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