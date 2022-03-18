Очередное доказательство безумных геополитических амбиций российского диктатора.

Ранее на этой неделе российские пропагандисты открыто угрожали Европе и НАТО. Они рассказывали, что обязательно ответят на западные санкции, которые наложили на РФ из-за вторжения в Украину. А сейчас появилось очередное доказательство непомерных геополитических амбиций властей страны-агрессора и Владимира Путина, в частности. Судя по всему, президент России действительно хочет развязать полномасштабную войну с Европой. Иначе объяснить надпись на недавно сбитом вертолете РФ не получается.

Вчера УНИАН писал в Telegram, что солдаты ВСУ уничтожили российский многоцелевой вертолет Ми-24. А сегодня в Сети всплыла новая фотография этой техники. Оказывается, на корпусе вертолета присутствовала надпись "На Берлин".

И нет, этот Ми-24 не участвовал во Второй мировой войне. Серийное производство указанного модельного ряда техники стартовало только в 1971 году. Отсюда и напрашиваются выводы о реальных планах военного преступника Путина и его сподвижников.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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