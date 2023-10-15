В воздухе над Румынией замечен самолет-разведчик Lockheed EP-3E Aries II, отметила мониторинговая группа.

Военный Альянс НАТО задействовал третий по счету борт для слежки за армией России, передислоцировав к побережью Румынии самолет-разведчик Lockheed EP-3E Aries II с позывным FE45.

13 октября сообщалось, что Пентагон поднял с натовских баз американские самолеты Boeing P-8A Poseidon и Bombardier Challenger 650 для ведения разведки за территориями временного оккупированного Крыма и южных областей Украины. По данным мониторинговой группы "Крымский ветер", сегодня к ним присоединился борт Lockheed EP-3E Aries II.

Его вылет с авиабазы Чаниа на острове Крит зафиксировал портал отслеживания авиаперелетов Flightradar (самолет-разведчик подняли в воздух 11:50 по украинскому времени).

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Вслед за этим борт был замечен в воздушном пространстве Румынии.

"EP-3E является стандартным самолетом радиоэлектронной разведки большого радиуса действия авиации ВМС США", - отмечается в сообщении.

ВМС ВСУ взорвали российский корабль "Павел Державин"

Напомним, 12 и 11 октября ВМС ВСУ совместно с разведчиками Службы безопасности Украины нанесли удары по кораблям РФ во временно оккупированном Севастополе (Крым). В частности, 12 октября стало известно об атаке на малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", а накануне удалось взорвать сторожевой корабль Черноморского флота РФ "Павел Державин".

Сегодня спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что "Павел Державин" получил повреждения и был передислоцирован армией РФ в Новороссийск.

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