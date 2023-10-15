В украинских Военно-морских силах пока не раскрывают, чем именно поражен корабль противника.

Российский корабль "Павел Державин" сейчас отправлен в Новороссийск для ремонта, информация о характере его повреждений уточняется.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. "Информация о характере повреждений уточняется. Что касается места пребывания "Павла Державина" - он направляется в Новороссийск, в пункт базирования, где, скорее всего, получит какой-то ремонт после этих случаев с ним. Мы официально подтверждаем только поражение "Павла Державина" - дважды, и поражение "Николая Муру", которого тоже оттянули, но уже в крымские порты", - сказал Плетенчук.

Спикер пока не раскрыл, какими именно средствами было поражено судно. В то же время, по его информации, "Павел Державин" идет в Новороссийск своим ходом, несмотря на полученные повреждения.

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"Почему в Новороссийск? Потому что рассредоточен в принципе корабельный состав РФ, который есть в Азово-Черноморском регионе, по всем базам, кроме Севастопольской. Потому что там они не чувствуют себя в безопасности", - пояснил Плетенчук.

По его словам, решение о рассредоточении было принято ранее, но "Павлу Державину" не повезло, потому что его отправили на дежурство, и "соответственно он получил там эти повреждения".

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Как сообщал УНИАН, утром 12 октября стало известно, что на рейде Севастополя взорвался российский корабль. Речь идет о малом ракетном корабле проекта 21631 "Буян-М" - носителе крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, накануне недалеко от Севастополя подорвался также и большой сторожевой корабль Черноморского флота России "Павел Державин".

Позже стало известно, что атака на ракетоноситель "Буян" и подрыв корабля "Павел Державин" - дело рук Службы безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами Украины. Источник в СБУ информировали, что оба судна были поражены "Морскими малюками" с экспериментальным вооружением.

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