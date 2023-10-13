Мониторинговая группа заметила два американских морских самолета.

Пентагон начал воздушную разведку в направлении территорий временно оккупированного Крыма и южных областей Украины, подняв с баз НАТО свою авиацию.

Взлет двух морских самолетов зафиксировал портал отслеживания авиаперелетов Flightradar. Разведку ведут американские Boeing P-8A Poseidon и Bombardier Challenger 650 с побережья Румынии, заявила мониторинговая группа "Крымский ветер" 13 октября.

Отмечается, что американский самолет Boeing P-8A Poseidon покинул авиабазу НАТО в Сицилии в 16:59 для начала разведки.

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"С утра разведку в этом же районе ведет Bombardier Challenger 650 с позывным CL60", - говорится в сообщении.

Также "Крымский ветер" напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Запад делится своими разведданными с Украиной "в режиме реального времени".

НАТО перебазирует в Литву самолеты-разведчики

В сентябре 2023 года военный Альянс НАТО объявил о намерении разместить самолеты-разведчики AWACS на территории Литвы из-за войны в Украине. Отмечалось, что они способны "видеть" вражеские ракеты и самолеты на дистанции в сотни километров.

В НАТО заявили, что благодаря такому решению смогут внимательнее наблюдать за действиями РФ и контролировать безопасность в Балтийском регионе.

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