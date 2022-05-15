За обеими женщинами оккупанты пришли в ночь на 9 марта.

42-летняя Вика и 44-летняя Наташа из поселка под Киевом рассказали свои душераздирающие истории о том, как их изнасиловали оккупанты.

Их рассказы опубликовало издание Sky News.

Обе женщины проживают на одной улице в населенном пункте под Киевом, его название не сообщается. Российские оккупанты взяли его под контроль после неудавшегося наступления на Киев и оставались там до конца марта. За обеими женщинами оккупанты пришли в ночь на 9 марта.

История Вики

Трое пьяных солдат постучали в ее дом около 21-22 часов и потребовали, чтобы она пошла с ними. Один из военнослужащих открыл огонь и попал в своего командира, так что тому потребовалась медицинская помощь, и он ушел.

Двое оставшихся оккупантов повели женщину в заброшенный дом на той же улице, хозяева которого выехали в начале войны.

Ее привели в маленькую комнату внизу. Все случилось на стоявшем в комнате диване. Насильник назвался 19-летним Даниилом - он ровесник младшего из двух сыновей Вики.

Женщина рассказывает, что пыталась успокоить парня, но он велел ей не отвлекать его и просто "делать свою работу". Оккупанты предупредили, что ее убьют, если она не будет подчиняться. Изнасилования повторились несколько раз.

"Он относился ко мне не как к женщине или матери, а, к сожалению, как к проститутке. Он был очень агрессивен… Я не знаю, он принимал виагру? Или, может быть, какие-то наркотики. Он был сумасшедшим. Слава богу, он не убил меня, и мне удалось сбежать", - сказала она.

История Наташи

Оккупанты пришли в ее дом уже после того, как забрали Вику. Муж Наташи, Саша, открыл дверь. Оккупант направил на него пистолет и сказал, что хочет его жену. Саша сказал ему уйти, и тот выстрелил ему в затылок.

После убийства мужа Наташи, оккупант разбудил женщину и вытолкал ее на улицу, чтобы отвести в тот же заброшенный дом.

Этот солдат представился 21-летним Олегом. Он повел Наташу наверх и надругался над ней на матрасе в большой спальне.

Женщина вспоминает, как оккупант сказал ей, что ее сыну будет причинен вред, если она будет сопротивляться.

"В тот момент я думала только о сыне, чтобы он его не убили. … [Я была] как живой труп — тупик — я не знала, что делать", - рассказывает она.

По ее словам, все длилось около полутора часов. После этого солдат спустился вниз, чтобы найти 19-летнего Даниила, которого там уже не было. После этого он тоже скрылся с места происшествия.

После случившегося, Наташа прокралась домой, где увидела своего мужа, лежащего мертвым в темноте на каменном полу.

"Как я себя чувствовала? Я просидела до утра. Я не могла уснуть", - сказала она.

Некоторое время после инцидента обеим женщинам приходилось оставаться в населенном пункте - они боялись преследования.

65-летняя Валентина, мать Наташи, которая жила с дочерью, сказала, что когда в их населенный пункт пришло новое подразделение, военные были шокированы, когда узнали о преступлениях Даниила и Олега.

После того как российские войска были выведены из региона, Вика и Наташа смогли дать показания полиции и прокуратуре о нападениях. Наташа с сыном бежала в Австрию.

Обе они хотят, чтобы их насильников поймали и наказали.

"Это очень трудно. Не каждый может пройти через это. Но у меня есть сын, я не могу ждать и жалеть себя", - говорит Наташа.

Вике подарили собаку, которая принадлежала одному из ее родственников. Она сказала, что это ее утешает.

"Плохо сплю. У меня внутри нехорошее предчувствие… Много слез", - делится она.

Вика сказала, что решила рассказать об изнасиловании публично, чтобы побудить других переживших это в Украине рассказать о том, что с ними сделали российские войска.

"Я хочу, чтобы женщины, которые также были изнасилованы, я знаю, что их много, не молчали. Вам нужно поговорить. Их нужно наказать", - говорит она.

Как писал УНИАН, ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в конце апреля стало известно об изнасиловании оккупантами по меньшей мере 400 украинских детей и взрослых.

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