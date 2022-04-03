Уменьшение количества запусков ракет, среди прочего, может свидетельствовать о перемещении "Искандеров" в северные районы Беларуси.

Белорусские оппозиционные журналисты не фиксировали в течение 2 апреля ни одного пуска ракет по территории Украины.

Об этом говорится в сообщении MotolkoHelp.

"С 00:00 2 апреля мониторинговая группа Hajun Project не зафиксировала пусков ракет с территории Беларуси по территории Украины.

Кроме того, в течение всего дня почти не было вылетов истребителей. Единственными взлетами были тренировочные полеты с военного аэродрома в Барановичах в 16:01 и 16:06 (по местному времени).

Последняя ракета была выпущена из Мозырского района в 23: 20 1 апреля.

Продолжается перемещение техники ВС РФ железнодорожным путем. Эшелоны боевой техники заметили на станции в Хойниках и станции Речица.

Как отмечают активисты, по украинским городам российские войска наносят удары тактическими ракетными комплексами. Всего только за вечер журналисты зафиксировали 25 запусков ракет в Мозырском и Хойникском районах.

Уменьшение количества запусков ракет, среди прочего, может свидетельствовать о перемещении "Искандеров" в северные районы Беларуси.

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