ВСУ недавно отбили часть территории на полях к северу от Липцов.

Украинские воины имеют успехи в районе Липцов Харьковской области, но враг не прекращает атак.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), Силы обороны достигли незначительных продвижений к северу от Харькова в направлении села Липцы на фоне российских атак 27 мая. В районе Волчанска оккупанты продолжают вести штурмы к северо-востоку от Харькова.

Подтвержденных изменений на линии фронта на Харьковском направлении за это время не произошло. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ недавно отбили часть территории на полях к северу от Липцов.

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Российские блогеры заявляли о продвижении оккупантов на глубину до 500 метров к северу от села, но в ISW это не подтверждают. Враг продолжил наземные атаки в районе Липцов и Терновой.

Оккупанты также заявляли, что якобы отбили украинскую наземную атаку возле Глубокого. В бои на севере Харьковской области российское командование бросило недавно сформированный 245-й гвардейский мотострелковый полк, отряд "анварского спецназа", а также элементы так называемого Российского Африканского корпуса.

Оккупанты продолжили атаки к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Пропагандисты убеждали, что оккупанты немного продвинулись по улице Ленина в центре Волчанска, где продолжаются ожесточенные бои. Также утверждали, что ВСУ сохраняют присутствие на территории Волчанского агрегатного завода в центре города на северном берегу реки Волчья.

Украинский Генштаб заявил, что российские войска продолжили наземные атаки в районе Старицы, что к юго-западу от Волчанска.

В центре внимания наступление РФ - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 10 мая Россия активизировала наступательные действия в Харьковской области. Врагу удалось захватить отдельные приграничные населенные пункты.

23 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский информировал, что через две недели после того, как российские войска пересекли границу в Харьковской области, чтобы открыть новый фронт, наступление остановилось в городе Волчанске менее чем в 10 километрах к югу от границы и в Липцах на юго-западе. По его словам, на Харьковщине россияне понесли значительные потери и увязли в уличных боях за Волчанск.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города, отметил главнокомандующий ВСУ. В Институте изучения войны информировали, что ВСУ отбили часть территорий на Харьковщине.

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