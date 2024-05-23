На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города, отметил главнокомандующий ВСУ.

Продолжается война в Украине, и российские оккупанты с разных направлений перебрасывают резервы для поддержания активных штурмов, которые являются безуспешными.

Как сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в социальной сети Facebook, он продолжает свою работу в частях восточного фронта. "После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно", - подчеркнул Сырский.

Также, по его словам, в районе Липцов враг понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций украинских войск.

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Кроме того, на Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. "Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Вместе с тем, интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. "Враг пытается любой ценой зацепиться за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами и FPV дронами еще в ходе выдвижения", - добавил Сырский.

В то же время наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. "Враг пытается прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка - Бердичи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений", - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что наступательные действия происходят как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко - на мотоциклах и багги. Как отметил главнокомандующий ВСУ, на других направлениях также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше.

"Ключевая цель моей работы - изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ..., усиление резервами и т.д.", - заявил Сырский.

Он отметил эффективную работу большинства командиров и штабов по организации боевых действий, огневому поражению противника, поддержанию взаимодействия с соседними частями. "Конечно, есть проблемы, которые требуют быстрых и кардинальных решений", - сообщил Сырский.

В центре внимания новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Стоит отметить, что 10 мая российские оккупанты активизировали наступательные действия в Харьковской области. Противникам удалось захватить ряд приграничных населенных пунктов. Украинские воины смогли остановить продвижение противника. Россия несет серьезные потери на украинской земле. Стоит отметить, что общие потери врага на 23 мая 2024 года составляют примерно 497 700 противников.

Как сообщал УНИАН, 23 мая российские оккупанты сегодня нанесли 15 ударов по Харькову, в настоящее время известно уже о 7 погибших и 16 раненых. В частности, оккупанты ударили по объектам "Укрзализныци" и частному предприятию - обычной типографии.

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