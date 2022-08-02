Эту технику больше нельзя использовать.

Испания не будет поставлять танки Leopard Украине, которые находились на военной базе в Сарагосе. Экспертизы показали, что техника непригодна для использования и опасна для людей.

Как передает портал El Mundo, такое заявление сделала министр обороны Испании Маргарита Роблес.

"Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу сказать, что [танки] Leopard, которые уже много лет не используются в Сарагосе, невозможно отправить [на войну в Украину], потому что они находятся в абсолютно плачевном состоянии", — заявила Роблес.

По словам министра обороны, Испания провела соответствующие экспертизы и установила непригодность техники к использованию. Танки опасны для людей, которые будут применять их на поле боя. Поэтому страна "не может отправить" машины.

Напомним, информация о передаче Украине тяжелого вооружения от Испании появилась в СМИ 5 июня. Речь шла о зенитно-ракетных комплексах и расконсервированных боевых танках Leopard 2A4.

СМИ также сообщили, что Испания планировала передать нашей стране 40 старых боевых танков Leopard 2 немецкого производства. Однако правительство ФРГ не разрешило это сделать.

Такие данные появились 11 июня, а через месяц в средствах массовой информации опубликовали другую информацию, мол, Испания все же стремится поставить Украине Leopard 2A4 и гусеничные бронетранспортеры M113. Якобы пакет включал бы 10 единиц первой техники и 20 — второй. Однако теперь поставки танков отменены.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: