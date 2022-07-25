Первые из них пойдут на полигоны для обучения украинских военных.

Украина сейчас ведет переговоры с одной из стран Европы о поставках немецких боевых танков Leopard для ВСУ. Первые боевые машину отправятся на полигоны в странах Балтии, где будет проходить обучение украинских военных.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в эфире телемарафона.

"Скорее всего, мы начнем с одной из дружественных стран, в которых есть танки Leopard. Они готовы нам их передать", – сказал он.

По словам Резникова, Украина продолжит вести и другие переговоры о вооружении армии современной техникой.

"После того, как танковые экипажи будут готовы, будем продолжать параллельно вести разговор о вооружении украинских Вооруженных сил современными танками... Мы также стараемся убедить наших партнеров, что это могут быть и Abrams американского производства", – отметил министр.

Напомним, ранее Резников рассказал, что Украина получит от партнеров противорадарные ракеты, которых раньше не было в ВСУ.

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