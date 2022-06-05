Речь идет об испанских зенитно-ракетных комплексах и боевых танках Leopard.

Испания готова поставить Украине тяжёлое вооружение. В частности - зенитно-ракетные комплексы и расконсервированные боевые танки Leopard 2A4.

Об этос сообщает издание El Pais, ссылаясь на свои источники.

Источник говорят примерно о 40 танках для ВСУ, которые нужно отремонтировать и дооснастить.

Отмечается, что танки Leopard, которые планирую отдать Украине, входят в партию из 108 б/у боевых машин, которые Германия продала Мадриду в 1995 году "в качестве прелюдии" к контракту на производство Leopard в Испании. Из-за дефицита бюджета танки в итоге подвергли процессу "осушения" (изъяли батареи, масла и любые другие элементы, которые можно использовать в будущем). Они уже около 10 лет "находятся в спячке" на базе в Сарагосе.

Использовать новую технику украинских военных, по информации издания, будут обучать в Испании и Латвии.

Издание пишет, что Мадрид уже завершает поставку Киеву батарей зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide (вероятно, речь идет об Aspide 2000) производства MBDA, которые испанская армия заменила у себя другой, более совершенной системой.

Вопрос ЗРК и инструктажа танкистов был поднят, когда глава испанского правительства Педро Санчес 21 апреля ездил в Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Отметим, ранее Испания предоставляла Украине только боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение (гранатометы С-90 или пулеметы).

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