Сергей Згурец рассказал об истерике россиян ввиду того, что Украина увеличивает свои мощности на левом берегу.

Украинские военные расширяют плацдарм на левом берегу Херсонской области после форсирования Днепра.

Как рассказал для телеканала "Эспрессо" военный аналитик Сергей Згурец, такие рейды могут повлиять на дальнейший ход боевых действий, но не нужно лелеять завышенных ожиданий.

"По меньшей мере речь идет о трех участках, где могут действовать украинские военные. В частности, от двух мостов, железнодорожного и автомобильного вблизи Антоновки. Еще один плацдарм увеличивается вблизи Крынок, где враг безуспешно пытался отбить этот населенный пункт", - отметил Згурец.

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Он рассказал об истерике россиян ввиду того, что Украина увеличивает свои мощности на левом берегу.

"В течение достаточно длительного времени, нескольких недель, подразделения морской пехоты ВС Украины осуществляли рейдовые действия на левом берегу Херсонщины с обеспечением переброски этих подразделений и логистики, используя лодки. В дополнение к действиям наших подразделений, вчера появилось видео, где перебрасывается 1 БТР с правого берега. Это вызвало истерику в российских пабликах ввиду того, что Украина увеличивает свои мощности на левом берегу", - добавил эксперт.

Война в Украине - ситуация в Херсонской области

По словам полковника Владислава Селезнева, россиянам есть от чего нервничать. Украинские военнослужащие держат под контролем по меньшей мере три плацдарма на левобережье Херсонской области. Россияне вынуждены снимать подразделения с других участков фронта и усиливать свою группировку на левом берегу Днепра.

По свежим данным ISW, Вооруженные силы Украины продолжают удерживать свои позиции в одной части Крынок (30 км к востоку от Херсона), несмотря на попытки оккупационных войск России оттеснить их с восточного берега реки Днепр.

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