Украинские защитники, вероятно, смогли высадить до семи катеров еще до атаки российской артиллерии.

Украинские военные совершили успешный рейд на левый берег Днепра в Херсонской области. Они, вероятно, прорвали там оборону вглубь на 800 метров.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны. ISW ссылается на российских военных блогеров. Те утверждают, что ВСУ высадили до семи катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря.

По словам одного из "военкоров", недавно российское командование передислоцировало "подготовленную группировку" российских десантников (ВДВ) из района Казачьих Лагерей в Запорожскую область и заменило их мобилизованными бойцами неопределенного подразделения. Это ослабило российскую оборону в этом районе.

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По мнению аналитиков, гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо приуменьшил информацию об украинском десанте и заявил, что огонь российской артиллерии помешал высадке десанта.

Однако большинство известных российских военных блогеров подтвердили, что ВСУ удалось использовать тактическую неожиданность и высадиться на восточном берегу, прежде чем россияне открыли по ним огонь. Таким образом Сальдо, вероятно, пытался целенаправленно преуменьшить достижения ВСУ на этом участке фронта.

Как отмечается, на картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за последние 24 часа также видно, что вблизи Казачьих Лагерей есть вспышки пожаров. Это свидетельствует об активном артиллерийском огне.

Под конец дня "военкоры" начали писать, что Силы обороны покинули левый берег Днепра. В ISW считают это" ограниченным рейдом", а не полноценным прорывом линии обороны.

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Как ранее сообщал УНИАН, в эти сутки украинские военные ударили по российским пунктам управления, вражеской артиллерии на позициях, станциях радиоэлектронной борьбы и складах боеприпасов.

Кроме того, ВСУ не дали врагу продвинуться и продолжили отражать российские атаки на нескольких направлениях. На Таврическом направлении украинские защитники имеют успехи и уничтожили за сутки восемь складов боеприпасов врага, до двух десятков техники, нанесли ощутимые потери оккупантам в живой силе.

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