Коваленко считает, что сегодня утром мог быть только "разогрев" перед массированным налётом.

Военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал сегодняшний ракетный удар по Киеву. Он рассказал, чем именно РФ могла бить по украинской столице, и предупредил, что удары могут повториться.

"То, что в Киеве раздались взрывы раньше чем зазвучал сигнал воздушной тревоги может говорить только о том, что система оповещения не успела сработать вовремя. Такое возможно только при условии малого расстояния подлёта ракеты, то есть, ракеты летели с РБ (Беларуси - УНИАН)", - написал в своем Telegram Коваленко.

Эксперт отметил, что для удара по столице из Беларуси нужна ракета с большой скоростью, чтобы та максимально быстро пролетела. По мнению Коваленко, РФ могла использовать 9М723 ОТРК "Искандер".

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"Таким образом, можно предположить, что была применена баллистическая ракета либо с улучшенными характеристиками, либо гиперзвуковой Х-47М2 "Кинжал". Но в случае с "Кинжалом" в воздушном пространстве РБ должен был быть МиГ-31К. А он не взлетал. Возникает вопрос - а не иранские ли?", - отметил Коваленко.

Он также заявил, что РФ скопила достаточно ракетного вооружения разного типа для массированной атаки. А потому Коваленко предупреждает об опасности. Он не исключает, что сегодняшний удар по Киеву был лишь "разогревом" перед массированной атакой.

Удар по Киеву: что известно

14 января в Киеве прогремела серия взрывов. Рашисты атаковали город ракетами. После этого в КВГА подтвердили попадание в инфраструктурный объект. Кроме того, мэр Киева сообщил об обломках ракеты, которые упали на нежилое здание.

Также уже известно, что оккупанты попали в дом в Киевской области во время атаки на столицу Украины. Отмечается, что взрывом выбило стекла в соседних домах. В ВСУ раскрыли детали сегодняшней атаки и отметили, что у наших Воздушных сил нет эффективных средств и по обнаружению баллистических ракет, и по их уничтожению.

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