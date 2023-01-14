Военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал сегодняшний ракетный удар по Киеву. Он рассказал, чем именно РФ могла бить по украинской столице, и предупредил, что удары могут повториться.
"То, что в Киеве раздались взрывы раньше чем зазвучал сигнал воздушной тревоги может говорить только о том, что система оповещения не успела сработать вовремя. Такое возможно только при условии малого расстояния подлёта ракеты, то есть, ракеты летели с РБ (Беларуси - УНИАН)", - написал в своем Telegram Коваленко.
Эксперт отметил, что для удара по столице из Беларуси нужна ракета с большой скоростью, чтобы та максимально быстро пролетела. По мнению Коваленко, РФ могла использовать 9М723 ОТРК "Искандер".
"Таким образом, можно предположить, что была применена баллистическая ракета либо с улучшенными характеристиками, либо гиперзвуковой Х-47М2 "Кинжал". Но в случае с "Кинжалом" в воздушном пространстве РБ должен был быть МиГ-31К. А он не взлетал. Возникает вопрос - а не иранские ли?", - отметил Коваленко.
Он также заявил, что РФ скопила достаточно ракетного вооружения разного типа для массированной атаки. А потому Коваленко предупреждает об опасности. Он не исключает, что сегодняшний удар по Киеву был лишь "разогревом" перед массированной атакой.
Удар по Киеву: что известно
14 января в Киеве прогремела серия взрывов. Рашисты атаковали город ракетами. После этого в КВГА подтвердили попадание в инфраструктурный объект. Кроме того, мэр Киева сообщил об обломках ракеты, которые упали на нежилое здание.
Также уже известно, что оккупанты попали в дом в Киевской области во время атаки на столицу Украины. Отмечается, что взрывом выбило стекла в соседних домах. В ВСУ раскрыли детали сегодняшней атаки и отметили, что у наших Воздушных сил нет эффективных средств и по обнаружению баллистических ракет, и по их уничтожению.