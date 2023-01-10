Это немецкий Leopard, который Украина неоднократно запрашивала.

Украина уже давно просит западных партнеров отправить для ВСУ современные тяжелые танки. Сейчас продолжаются переговоры о поставках разных образцов с несколькими странами, но оптимальным вариантом был бы немецкий Leopard.

Таким мнением в комментарии "РБК-Украина" поделился военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он заявил: "Наибольшее количество танков, которые присутствуют в Европе и которые целесообразно логистически было бы отправлять в Украину, а также в перспективе проводить их обслуживание, ремонт и снабжать боеприпасами, — это Leopard. В первую очередь Leopard 2. Какая именно модификация нам нужна? В нашем случае я не исключаю, что поставки начнутся с А4".

Коваленко напомнил, как Польша отправила Украине первые танки. Это были советские Т-72. Недавно Чехия пошла на аналогичный шаг, однако танки западных образцов наша страна еще не получала.

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Эксперт подчеркнул, что ВСУ нуждаются в Leopard 2, которые успели хорошо себя зарекомендовать за годы использования в качестве надежной и эффективной боевой машины. Немецкие танки наряду с Abrams и Challenger использовались в разных конфликтах, например, в Персидском заливе и Ираке. Они прошли боевые испытания и получили модернизации на основе этого опыта.

"Но есть большое "но", и это позиция правительства Германии. Если Олаф Шольц не поддержит, мы эти танки не получим ни от одной страны. Я напомню, что Испания еще в 2022 году намеревалась передать нам танки Leopard 2, но тогда Берлин заблокировал это стремление", — добавил Коваленко.

Наиболее современным танком эксперт назвал Leclerc, но его поставки в Украину нецелесообразны из-за малого количества и логистических сложностей. А вот Leopard 2 во всей Европе насчитывается более 2 тысяч единиц.

Танки Leopard для Украины: последняя информация

После того, как Германия согласилась отправить БМП Marder для ВСУ, начались активные обсуждения поставок тяжелых танков. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна "не пойдет на это в одиночку".

По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, поставки танков Украине "нельзя исключать".

Как сообщило издание Politico, Польша и Франция подталкивают ФРГ к передаче танков. Они хотят добиться решения от Берлина накануне франко-германского саммита 22 января.

В польском правительстве сообщили, что Варшава сможет передать несколько десятков танков Leopard в коалиции с другими странами. На большее рассчитывать не стоит, так как Польша владеет лишь 240 единицами этой техники.

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