Украине не хватает средств противоракетной обороны.

Воздушные силы Украины используют средства противовоздушной, а не противоракетной обороны. Их основная цель — вражеские самолеты и вертолеты. Крылатые ракеты оккупантов тоже сбиваются, но не все, так как они могут летать на сверхнизких высотах.

Такие комментарии дал секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга 14 июня.

"У нас есть средства противовоздушной обороны на вооружении, а не противоракетной обороны. Основная задача наших зенитно-ракетных комплексов — это летательные аппараты врага — самолеты и вертолеты. Но мы сбиваем и крылатые ракеты. Да, к сожалению, не все", — заявил Игнат.

Далее секретарь объяснил, почему не удается избежать части ударов. По его словам, российские ракеты спроектированы с использованием новых технологий и могут летать на сверхнизких высотах — от 50 метров. Тогда их становится сложно обнаружить, а в отдельных ситуациях снаряды могут пропадать с радаров.

"Она может лететь, скажем, по руслу Днестра, как это было с начала войны, и она исчезает с радаров, и не все средства ПВО могут уничтожать [ракеты]", — рассказал Игнат.

Напомним, на том же брифинге секретарь рассказал, что Россия уменьшила количество ударов высокоточными ракетами по Украине. Сейчас она все чаще использует советские Х-59 и Х-22.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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