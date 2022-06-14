Противник применяет свою авиацию дистанционно с территории Беларуси и акватории Черного моря, а также с территории России.

Россия начала уменьшать запуски высокоточных дорогостоящих ракет и отдает предпочтение советским типам крылатых ракет при обстрелах территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал на брифинге.

Спикер рассказал, что ситуация такова, что на данный момент противник применяет свою авиацию дистанционно с территории Беларуси и акватории Черного моря, а также с территории России.

Он отметил, что Россия применяет стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, которые выпускают по украинской территории высокотехнологичные ракеты, которые очень дорогие.

"Миллионы долларов стоит одна ракета, так же как и ракеты "Калибр" морского базирования, которые тоже стоят немало. Нефтедолларов они не жалели ни на одну из тех ракет и поэтому они их применяют. Впрочем, в последнее время сохраняется тенденция по экономии этих высокоточных дорогих ракет, и на сегодняшний день противник все чаще применяет советские типы крылатых ракет, такие как авиационная ракета Х-59 и ракеты Х-22, одна из самых разрушительных ракет, которые запускает противник", - отметил Игнат.

"Ее масса боевой части составляет 900 кг. Она оставляет чрезвычайно сильные разрушения, но эта ракета имеет существенный огромный недостаток, потому что она летит собственно не в цель. Не всегда она попадает не туда, куда ее направили, и очень часто объектами разрушений становятся гражданские объекты инфраструктуры и соответственно с человеческими жертвами".

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты ударили по Одесской области ракетами из оккупированного Крыма.