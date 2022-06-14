Оккупантам не удалось захватить все воздушное пространство Украины.

Уже около двух месяцев российские самолеты и вертолеты не залетают в воздушное пространство над той украинской территорией, которая находится непосредственно под контролем Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал на брифинге.

Он отметил, что многие задают вопрос, как Воздушным силам, которые должны быть уничтожены буквально в первые часы российской агрессии 24 февраля, удается оберегать воздушное пространство Украины уже на 111-й день войны.

"Потому что противник уже около двух месяцев не залетает на контролируемую нашими Вооруженными силами территорию Украины. Это большой показатель. На временно оккупированной территории противник залетает и применяет там вертолеты и ударную авиацию", - отметил Игнат.

По его словам, последние восемь лет осуществлялась подготовка Воздушных сил ВСУ на случай атак с воздуха российских самолетов и вертолетов.

Он отметил, что с начала войны на Донбассе в 2014 году украинские Воздушные силы готовились к такому сценарию.

"Мы просчитывали определенные риски и понимали все планы – план А, план B, план C, который может возникнуть в данной ситуации. Все надеялись, что все же удастся избежать конфликта, возможно, политико-дипломатическим путем, впрочем, он произошел, и к нему Воздушные силы были готовы", - сказал Игнат.

"За считанные часы, минуты было решено о выводе из-под удара основной части авиации, зенитно-ракетных войск и личного состава, и удалось спасти основной боевой потенциал Воздушных сил от его уничтожение, как планировала это Россия. Уничтоженные Воздушные силы означали бы полный тотальный контроль над небом вплоть до западных границ", - отметил Игнат.

По его данным, Россия сосредоточила вокруг Украины большой потенциал – авиагруппировку из около 700 летательных аппаратов (450 самолетов и 250 вертолетов).

"В настоящее время она в таком же ключе и сохраняется, потому что хоть мы и уничтожили противника, но он имеет возможность пополнять свои потери резервами из середины России. Таким образом, Воздушные силы Украины на сегодня контролируют воздушное пространство на территории, которую контролируют Вооруженные силы", - заявил Игнат.

Отдельно он сказал, что зенитные ракетные войска Воздушных сил сбили уже 500 воздушных целей, включая крылатые ракеты, БПЛА, самолеты и вертолеты противника.

Как сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, по 100 дней войны украинская авиация совершила более тысячи авианалетов по войскам российских оккупантов.

Как известно, Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства, в то время как России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО.

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