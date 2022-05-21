Глава португальского правительства заявил, что его визит проходит в знак солидарности с Украиной и ее народом.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта прибыл в Украину по приглашению своего украинского коллеги Дениса Шмыгаля и посетил Ирпень.

О своем визите Кошта рассказал в Twitter.

Премьер Португалии начал визит с посещения Ирпеня, заявив, что "не забудет" свою поездку туда.

"Уровни разрушения и насилия абсолютно сокрушительны. Я стал свидетелем жестоких, произвольных и неоправданных нападений. Война всегда касается невинных людей. Семьи, у которых здесь была жизнь, работа, их район, вынуждены были покинуть все, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Больше всего меня поражает насилие против мирных жителей", - отметил португальский премьер.

Глава португальского правительства заявил, что его визит проходит в знак солидарности с Украиной и ее народом.

"Мы осуждаем варварское вторжение России. Португалия поддерживает Украину", – заявил Кошта.

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