Ирпень освободили от оккупантов 28 марта 2022 года, однако следы войны до сих пор в городе всюду.

Уже прошло чуть больше чем полтора месяца с того момента, как украинские защитники освободили от российских оккупантов Ирпень в Киевской области.

Фотокорреспондент УНИАН побывал в Ирпене, чтобы зафиксировать, как город постепенно возвращается к жизни.

Хотя в городе активно ведутся восстановительные работы, а на улицах можно увидеть людей в мирной обстановке, следы войны там еще наблюдаются повсюду – разрушенные дома, разбитые машины и уничтоженная инфраструктура.

Как сообщал УНИАН, город Ирпень Киевской области, который одним из первых принял на себя удар армии РФ после полномасштабного военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, был освобожден из-под российской оккупации 28 марта 2022 года.

По словам мэра Ирпеня Александра Маркушина, за месяц ожесточенных боев было повреждено 70% города.

Вас также могут заинтересовать новости: