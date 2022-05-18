Уже прошло чуть больше чем полтора месяца с того момента, как украинские защитники освободили от российских оккупантов Ирпень в Киевской области.
Фотокорреспондент УНИАН побывал в Ирпене, чтобы зафиксировать, как город постепенно возвращается к жизни.
Хотя в городе активно ведутся восстановительные работы, а на улицах можно увидеть людей в мирной обстановке, следы войны там еще наблюдаются повсюду – разрушенные дома, разбитые машины и уничтоженная инфраструктура.
Как сообщал УНИАН, город Ирпень Киевской области, который одним из первых принял на себя удар армии РФ после полномасштабного военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, был освобожден из-под российской оккупации 28 марта 2022 года.
По словам мэра Ирпеня Александра Маркушина, за месяц ожесточенных боев было повреждено 70% города.
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