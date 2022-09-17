Израиль проводит экспертизу сбитого беспилотника.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что известно об использовании Россией иранских бесплилотников.

Об этом шла речь в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

"Появились иранские беспилотники. Они активно сосредоточены на запорожском направлении преимущественно. Их много, их реально много, десятки. Уже несколько случаев применения отмечено. Может, больше. Они стараются по неподвижным целям днем, ночью пока не видно. По переправам, позиция артиллерии, боеприпасам стараются работать. То же самое, что мы", – сказал Арестович.

По его словам, Израиль проводит экспертизу сбитого беспилотника.

"Часть попала, то что видят не оставляет сомнений, что это иранские беспилотники. Вооруженные силы Украины во негласной внутренней коммуникации называют это иранскими беспилотниками. Мы ждем мнение израильских специалистов и реакцию израильской стороны", – сказал он.

Как сообщалось ранее, россияне изо всех сил стараются пополнить свои запасы, что заставляет их обращаться за оборудованием к Ирану. Известно, что российские военные прошли тренинги в Иране в рамках соглашения о передаче Москве иранских беспилотников.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США рассказал Reuters, что россияне потерпели неудачу при использовании иранских беспилотников.

Сотрудники Службы безопасности США и союзного правительства также отметили в комментарии WP, что во время первых испытаний иранских беспилотников россияне столкнулись с многочисленными отказами. "В системе есть несколько ошибок, россияне недовольны", – сказал источник издания..

В Соединенных Штатах Америки заявляли, что закупленные Россией иранские беспилотники будут использованы в войне против Украины. 16 сентября в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины подтвердили их использование армией России.

В Днепропетровской области нашли остатки сбитого иранского БПЛА Shahed-136.

Кроме того, ранее OSINT-расследователи сообщали, что украинские воины сбили иранский БПЛА Shahed в Купянском районе Харьковской области.

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