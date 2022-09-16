Она имела в них большую необходимость.

В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины подтвердили, что российская армия использует в Украине иранские беспилотники.

Об этом рассказал спикер ПС ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

"Что касается Ирана, есть данные, что действительно российская армия получает и уже использует (иранские БПЛА - УНИАН). Мы видели уже один сбитый Shahed 136", - сообщил он.

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Игнат отметил, что это барражирующий боеприпас, фактически дрон-камикадзе.

"Понятно, что цель очень сложная, и чтобы сбивать именно такие цели, нужны еще дополнительные системы. Кроме того, нужна бдительность наших воинов. Визуальные посты наблюдения помогут выявлять эти цели не только радилокационно, но и визуально. Это новое оружие в России, в котором она испытывала большую потребность", - сказал он.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины отметил, что со стороны украинской армии будет адекватное реагирование и новые приемы противодействия на эти вызовы.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области нашли остатки сбитого иранского БПЛА Shahed-136.

Кроме того, ранее OSINT-расследователи сообщали, что украинские воины сбили иранский БПЛА Shahed в Купянском районе Харьковской области.

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