Левин подчеркнул, что полуостров обязательно будет деоккупирован.

Активизация взрывов на территории военных объектов в оккупированном Крыму связана с операцией по освобождению юга Украины.

Такое мнение высказал офицер армии Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в эфире Радио НВ.

Он напомнил, что на полуострове уничтожается вражеская авиация, для ее сохранения россияне вынуждены переправлять ее вглубь Крыма. Тем самым понижается радиус ее действия.

"Во-вторых, это уничтожение ж/д узлов, склада в Джанкое. Это вооружение, всевозможные боеприпасы. Для чего они там были? Не для Крыма самого, они все шли на южную группировку... В дальнейшей перспективе освобождения Крыма (а Крым вернется в состав Украины, в этом нет ни капли сомнения), сейчас воздействие на Крым - это часть всего процесса по освобождению юга", - пояснил эксперт.

По его словам, с военной точки зрения освобождение материковой части Украины неразрывно связано с процессами в Крыму.

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе якобы врезался дрон. В результате столкновения верх здания загорелся. Без пострадавших.

В то же время оккупанты утверждают, что БПЛА на самом деле был сбит "стрелковым оружием", но над самой крышей.

Днями ранее также сообщалось о многочисленных "хлопках" в разных частях Крыма.