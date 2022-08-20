Эксперт считает, что взрывы на полуострове теперь будут происходить постоянно.

Сегодняшний удар по штабу ЧФ РФ в Крыму мог нанести дрон-камикадзе, но непонятно, кто его запустил. Заявления оккупантов о том, что его сбили - ложь. Дрон целенаправленно ударил по крыше здания.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире канала FreeДОМ.

По его словам, Украина сейчас придерживается позиции непричастности к ударам по Крыму. Однако он отметил, что сегодня "кто-то дает понять оккупантам, что под ними будет гореть земля". Взрывы теперь будут постоянными.

Жданов отметил, что Украина имеет право наносить удары по любому агрессору в пределах своих границ, признанных, в том числе и Россией, в 1991 году.

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе якобы врезался дрон. В результате столкновения верх здания загорелся. Без пострадавших.

В то же время оккупанты утверждают, что БПЛА на самом деле был сбит "стрелковым оружием", но над самой крышей.

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