На Донецком и Таврическом направлениях враг осуществляет огневое воздействие по всей линии соприкосновения.

Активизировались наступательные и штурмовые действия русских на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасная

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

На Донецком и Таврическом направлениях враг осуществляет огневое влияние на позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии соприкосновения.

На Северодонецком направлении враг навел понтонные переправы через реку Красная.

На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны.

На Мариупольском направлении противник продолжает осуществлять огневое воздействие и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали" в Мариуполе. Наносит авиационные удары, в том числе и с самолетов дальней авиации.

Используя железнодорожное сообщение, противник предпринимает попытки наладить логистическое обеспечение войск.

Как писал УНИАН, Россия накапливает группировку войск путем переброски и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области в направлении Харьковщины.

Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М".

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