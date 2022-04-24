Враг продолжает частичное блокирование Харькова.

Россия накапливает группировку войск путем переброски и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области в направлении Харьковщины.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М".

Враг продолжает частичное блокирование Харькова, осуществляет огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

С целью усложнения перемещения украинских сил в районе населенного пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности.

Оккупанты обстреливают позиций наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений ВСУ с помощью БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка.

Как писал УНИАН, украинскими военными с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над восемью населенными пунктами Херсонщины.

Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки. Общие потери противника составляют 74 рашиста и 13 единиц техники.

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