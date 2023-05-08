В Кремле заявили, что ждут осуждения этих заявлений, особенно от США.

В Кремле продолжается истерика из-за заявлений главы Главного управления разведки Кирилла Буданова о готовность убивать русских где угодно до полного освобождения украинских территорий.

Как сообщают пропагандистские российские СМИ, на этот раз с заявлением на этот счет выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что своими заявлениями Буданов якобы подтвердил, что "Киев организовывает теракты".

"Заявление главы ГУР МО Украины Буданова о готовности убивать россиян чудовищно, подтверждает, что Киев организует теракты. Слова Буданова об убийствах россиян подтверждают правильность решения Путина начать "СВО", - заявил Песков.

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По его словам, РФ будет внимательно отслеживать реакцию других стран на такие заявления, в частности США. Страна-оккупант ждет осуждения слов Буданова.

Что предшествовало

Глава ГУР в комментарии для журналистов "YahooNews" отметился обещанием о том, что Украина и ВСУ будут уничтожать россиян до полной победы и окончание войны. Он заявил, что это будет происходить "где угодно во всем мире".

В РФ эти слова наделали шума. Вчера опальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отличилась новой истерикой в социальных сетях. В "срыве" чиновницы виноват Буданов и его заявление об убийствах россиян. В Telegram Захарова зачем-то втянула в "скандал" третьего лишнего и заявила, что во всем, как всегда, виноват Белый дом.

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