Сейчас есть несколько вариантов по эвакуации и они будут прорабатывать с главой Николаевской ОВА.

С освобожденных территорий Херсонской области началась эвакуация.

Как сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время визита в Николаев в субботу, 19 ноября, Николаевщина будет помогать транспортировать людей и предоставлять им временный приют.

Пока речь не идет об обязательной эвакуации, подчеркнула она. Людей, которые выразили желание поехать, уже записали и в ближайшие дни начнут транспортировать.

"Эвакуация заключается в том, что государство берет на себя ответственность за транспортировку - людей надо довезти до места, где они будут проводить зиму, проживание, финансирование этого койкоместа, лечения, обеспечения детей всем необходимым", - сказала Верещук.

По ее словам, есть несколько вариантов по эвакуации и они будут прорабатывать с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом.

"Многие выразили желание эвакуироваться. Они говорят, например, что их районы пострадали от обстрелов. Там есть много старших людей, которые сами не дадут себе совета. Им надо помочь эвакуироваться. И наша задача будет дойти до тех людей, предложить им эвакуацию, за помощью, собственно, Николаевской области, которая готова и имеет опыт, транспортировать, а затем уже из Николаева или Кривого Рога транспортировать людей в западные области. А также Кировоградщина, Хмельнитчина, Полтавщина - все ждут наших херсонцев, которые хотят эвакуироваться. У нас есть на это средства, есть понимание и самое главное - у нас есть опыт", - подчеркнула Верещук.

В свою очередь председатель Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что группы херсонцев смогут размещать в Николаеве в пунктах временного пребывания, пока не решат, куда их направить дальше.

Война в Украине: ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, 11 ноября в Херсон был оккупирован в первые дни полномасштабной войны, зашли украинские военные.

В освобожденных населенных пунктах Херсонщины проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали много объектов.

Сегодня в Херсон прибыл первый с начала войны поезд.

Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей освобожденной Херсонской области эвакуироваться из-за высокой вероятности вражеских обстрелов.

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