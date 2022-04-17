"Зомбированный электорат" свозят автобусами с других захваченных территорий.

Российские захватнические войска свозят в оккупированный Херсон "зомбированный электорат" из-за отсутствия поддержки среди местного населения идеи создания так называемой "ХНР".

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"В перерывах между обстрелами армия мародеров бесчинствует на временно оккупированных территориях Херсонской области. Запугивание, насилие, издевательства над украинцами поощряется военным командованием оккупационных войск", – говорится в сообщении.

"Создавая своим присутствием в населенных пунктах области гуманитарный кризис, в самом Херсоне оккупанты продолжают подготовку и агитацию местных к участию в референдуме по созданию очередной недореспублики: трансляции пропагандистских каналов, распространение листовок не дают уверенного успеха политической профанации, поэтому оккупанты свозят автобусами "зомбированный электорат" с других захваченных территорий", – добавили в командовании.

Украинские военные готовятся к наступлению на Херсонщине

Об этом заявила представитель Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк.

Она добавила, что в самом Херсоне продолжается агитация оккупантами населения к организации квазиреспублики, однако херсонцы не поддаются.

"Держитесь, мы скоро будем", – подчеркнула она.

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