Ситуация в регионе сложная: враг накрывает область артиллерийским и минометным огнем и давит психологически.

Продвижение украинских войск на Херсонщине начнется "очень скоро".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины капитан 1 ранга Наталья Гуменюк.

"Ситуация на Херсонщине сложная... Но мы все убеждены абсолютно, что продвижение наших войск очень скоро начнется, но сейчас мы вычищаем те позиции, которые уже удалось высвободить", – отметила она.

По словам Гуменюк, украинские военные сталкиваются на Херсонском направлении в частности с работой разведгрупп, одна из которых сегодня ночью уже была уничтожена.

"Они пытались выведать наши позиции. Все силы охраны и обороны, необходимые на данном этапе, задействованы, и их действия достаточно эффективны, хотя враг не сдается. Он действительно накрывает и артиллерийским, и минометным огнем, и давит психологически", – рассказала начальник пресс-центра.

Она добавила, что в самом Херсоне продолжается агитация оккупантами населения к организации квазиреспублики, однако херсонцы не поддаются.

Гуменюк поблагодарила горожан за их позицию

"Держитесь, мы скоро будем", – подчеркнула она.

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