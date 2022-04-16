Псевдореферендум будет проводиться в период с 1 мая по 10 мая.

В Херсонской области в начале мая российские оккупационные войска планируют провести псевдореферендум для создания так называемой "ХНР".

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в социальной сети Facebook.

По ее словам, в Херсоне планируют использовать схему псевдореферендумов, которые проводили оккупанты в 2014 году в Луганске и Донецке, когда вместо любого выявления власти народа была создана лишь картинка для российского телевидения.

"По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают "бюллетени" для проведения "референдума". Очевидно все протоколы о результатах "голосования" будут подготовлены заранее и завезены в областной центр", - отмечается в сообщении.

Провести псевдореферендум планируют с 1 мая по 10 мая. "В этот период намерены закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь", - добавила Денисова.

"Провести "референдум" захватчикам будет сложно, ведь героическое население всей Херсонской области продолжает выходить на акции протеста оккупации с лозунгами "Херсон – это Украина!" несмотря на применение рашистами оружия и силового разгона митингов", - отметила омбудсмен.

Оккупация россиянами Херсона: кратко

Оккупанты со 2 марта временно контролируют Херсон и окрестности. С тех пор местные жители постоянно выходят на проукраинские митинги.

Благодаря сильному сопротивлению гражданского общества россияне ранее уже провалили пропагандистскую акцию с "признанием "ХНР".

На фоне сообщений о возможном наступлении украинских войск рашисты начали активную зачистку проукраинских активистов.

По данным Times, в связи с тем, что город не подчиняется контролю оккупантов ФСБ РФ подготовила план "большого террора" против тамошнего населения без учета возможного количества смертей.

Благодаря спутникам на территории города нашли уже 800 новых могил.

После огласки зверств РФ в Буче оккупанты начали зачищать улики своих преступлений, в частности, сжигая убитых граждан Украины в мобильных крематориях.

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