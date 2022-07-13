По его словам, контрнаступление ВСУ и деоккупация Херсонщины - неизбежный процесс.

Главные просчеты российских оккупантов на юге Украины в том, что они были уверены, что там живут пророссийски настроенные люди, которые будут встречать их с флагами, хлебом-солью, просить, чтобы они заходили в города. Но немножко что-то пошло не так.

Такое мнение в эфире Апостроф TV выразил командующий обороной Николаева в первые месяцы войны, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

"Трудно говорить, в чем были просчеты, потому что они шли большим количеством. Они рассчитывали на то, что наших сил и средств, которые были на Николаевщине, будет недостаточно для того, чтобы их остановить. Но были некоторые моменты. Они не понимали, что мы были очень проинформированы об их перемещении. Они не понимали, что мы очень хорошо знаем местность, что сыграло свою роль в защите Николаева. Если вы знаете, между Николаевом и Херсоном находится очень большая оросительная система. Просто так ее нельзя переехать. Там есть три моста, два из которых мы взорвали. Оставили один для прохода. Потом ждали скопления их техники и удачно ее уничтожали", - отметил Марченко.

По его словам, тех сил и средств, которые есть в наличии в российских войск на юге Украины сейчас, недостаточно для того, чтобы прорвать оборону Николаева.

"Относительно контрнаступления украинской стороны на Херсонщину и ее освобождения - это неизбежный процесс. Но мы должны понимать, что это комплекс средств, а не просто встали и ушли. К нему надо очень тщательно подготовиться, надо провести очень хорошую разведку, надо подготовить артсредства. Это не будет быстро, но это неизбежная мера, и рано или поздно она состоится", - подчеркнул Марченко.

Он отметил отличную работу партизан Херсонщины.

"Они невероятно хорошо там работают. К сожалению, не могу раскрывать какие-то подробности, но они очень эффективны. И наиболее эффективно они работают сейчас, чем в начале войны. Это наше преимущество", - убежден Марченко.

Ситуация на Херсонщине:

12 июля, городской голова Мелитополя сообщил, что оккупанты не пропускают людей через блокпост в Васильевке.

10 июля вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Херсонской области, которые находятся под контролем захватчиков, эвакуироваться и подчеркнула, что призыв связан с заботой о жизни людей и их безопасности, потому что украинская армия планирует начать контрнаступление.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге, для этого Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием.

Вас также могут заинтересовать новости: