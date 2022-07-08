Вероятно, вскоре должно начать контрнаступление украинской армии с целью освобождения оккупированных территорий.

Вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей "выезжать и вывозить родных всеми доступными способами"

По её словам, это необходимо, чтобы ВСУ во время наступательных действий не подвергали опасности гражданское население.

"Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация включает вооруженное применение силы, мы же понимаем это. Поэтому выезжать и вывозить своих родных надо всеми доступными способами", - заявила Верещук в эфире национального телемарафона.

Накануне с аналогичным призывом обращался мэр оккупированного города Олешки Херсонской области.

"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонщины, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, является скопление вражеской техники, настойчиво рекомендую ехать оттуда подальше. ВСУ идут", - написал Евгений Рыщук.

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