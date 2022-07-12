Сейчас существует единый маршрут эвакуации через Васильевку в Запорожской области.

Около половины населения остаются сегодня в Херсонской области.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Мы имеем разную статистику на самом деле. То, что подтверждено, это статистика лиц, которые зарегистрировались как ВПЛ (внутренне перемещенные лица – УНИАН). Но сегодня мы понимаем, что не все люди регистрируются, поэтому около 50 процентов населения остаются сегодня на Херсонщине", - сказал Соболевский.

Он добавил, что сейчас существует единственный, если не считать Крым, маршрут эвакуации через Васильевку в Запорожской области.

Кроме того, Соболевский напомнил, что еще ни разу не был согласован безопасный гуманитарный коридор из региона.

Ситуация на Херсонщине:

12 июля, городской голова Мелитополя сообщил, что оккупанты не пропускают людей через блокпост в Васильевке.

10 июля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Херсонской области, которые находятся под контролем захватчиков, эвакуироваться и подчеркнула, что призыв связан с заботой о жизни людей и их безопасности, потому что украинская армия планирует начать контрнаступление.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге, для этого Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием.

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