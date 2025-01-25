В субботу, 25 января, россияне нанесли несколько ударов беспилотниками по разным районам Харькова. Три человека пострадали, сообщил городской голова Игорь Терехов в своем телеграм-канале.
В частности, враг ударил по Холодногорскому, Киевскому, Шевченковскому районам. Из-за ударов начались проблемы с электро- и водоснабжением в городе, отметил мэр. По последней информации, водоснабжение уже восстановили.
В результате удара по Холодногорскому району ранения получили две женщины и мужчина, им оказана медицинская помощь на месте, рассказал городской голова.
По Шевченковскому району враг ударил БПЛА "Молния". По предварительной информации, которую обнародовал Терехов, пострадали семь авто. На месте "прилета" произошел пожар.
В Шевченковском районе вражеский БПЛА ударил в парковку вблизи многоэтажного жилого дома. Терехов отметил:
"Поврежден фасад дома, выбиты стекла. Пострадали несколько авто. Информация о раненых или погибших пока отсутствует".
Обстрелы Украины: последние новости
Как сообщал ранее УНИАН, ночью 25 января российские оккупанты атаковали Киевскую и Черкасскую области ударными БПЛА.
На Киевщине повреждены 9-этажный дом и производственное помещение. В Вишневом разрушены балконы жилого дома с 5-го по 9-й этажи.
В Черкасской области под прицелом была критическая инфраструктура. Была обесточена часть абонентов в областном центре.