Под ударами оккупантов были три района Харькова.

В субботу, 25 января, россияне нанесли несколько ударов беспилотниками по разным районам Харькова. Три человека пострадали, сообщил городской голова Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

В частности, враг ударил по Холодногорскому, Киевскому, Шевченковскому районам. Из-за ударов начались проблемы с электро- и водоснабжением в городе, отметил мэр. По последней информации, водоснабжение уже восстановили.

В результате удара по Холодногорскому району ранения получили две женщины и мужчина, им оказана медицинская помощь на месте, рассказал городской голова.

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По Шевченковскому району враг ударил БПЛА "Молния". По предварительной информации, которую обнародовал Терехов, пострадали семь авто. На месте "прилета" произошел пожар.

В Шевченковском районе вражеский БПЛА ударил в парковку вблизи многоэтажного жилого дома. Терехов отметил:

"Поврежден фасад дома, выбиты стекла. Пострадали несколько авто. Информация о раненых или погибших пока отсутствует".

Обстрелы Украины: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 25 января российские оккупанты атаковали Киевскую и Черкасскую области ударными БПЛА.

На Киевщине повреждены 9-этажный дом и производственное помещение. В Вишневом разрушены балконы жилого дома с 5-го по 9-й этажи.

В Черкасской области под прицелом была критическая инфраструктура. Была обесточена часть абонентов в областном центре.

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