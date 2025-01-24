Дроны ВСУ также атаковали НПЗ в Энгельсе Саратовской области и завод "Кремний" в Брянске

Сегодня в России заявили о самой масштабной с начала года атаке украинских дронов, под ударом были более 10 регионов.

Так, российское Минобороны отчиталось об уничтожении более 120 дронов. Большинство были сбиты над Брянской, Рязанской, Курской и Саратовской областями. Таже один беспилотник был сбит над Москвой и шесть над Московской областью.

В московских аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково ограничивали воздушное движение. Прием и отправку рейсов вводили также в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Уфы.

В Рязани после атаки БПЛА начался пожар, предположительно, на местном нефтеперерабатывающем заводе Рязанской нефтеперерабатывающей компании, который входит в состав "Роснефти". Также рядом была атакована Ново-Рязанская ТЭЦ.

В начале января московский суд постановил "Яндексу" скрыть карты и фотографии этого предприятия из-за угрозы атак украинских беспилотников. Но похоже большого эффекта это не оказало.

Кроме того, по данным тг-канала Mash, дроны ВСУ также пытались атаковать НПЗ в Энгельсе Саратовской области и завод "Кремний" в Брянске, который производит чипы.

Утром о двух сбитых беспилотниках также сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его данным, дроны были уничтожены силами ПВО в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. Жертв и разрушений нет.

Атаки дронв на Россию

На прошлой неделе украинские дроны атаковали нефтебазу в Тульской области России, которая обеспечивает деятельность российской оккупационной армии.

А в ночь на 14 января Служба безопасности Украины вместе с Силами обороны нанесла удары по ряду объектов на территории РФ. В частности, были поражены Алексинский химический комбинат в Тульской области, склады боеприпасов на аэродроме "Энгельс" (Саратовская обл.), Саратовский нефтеперерабатывающий завод и Брянский химический завод.

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