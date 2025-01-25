В настоящее время в части города Черкассы нет электроэнергии. В Вишневом из-за вражеской атаки разрушены балконы многоэтажки.

Ночью российские оккупанты атаковали Черкасскую область ударными БПЛА. Целью врага была критическая инфраструктура.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. "Этой ночью враг атаковал Черкасскую область ударными дронами. Под прицелом была критическая инфраструктура", - отметил он.

Чиновник детализировал, что в настоящее время последствия удара уточняются, но уже сейчас известно, что обесточена часть абонентов в областном центре.

"Все службы работают. Больше информации - позже", - отметил Табурец.

Кроме того, по данным ГСЧС, в результате вражеской атаки беспилотников в Киевской области поврежден 9-этажный дом и производственное помещение.

"В Вишневом... разрушены балконы жилого дома с 5-го по 9-й этажи. Чрезвычайники спасли трех человек с 5-го этажа и двух с 7-го этажа здания, из них - двое детей", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что в результате атаки российских дронов загорелось здание производственного помещения в Фастовском районе. "Ликвидирован пожар на площади 600 м.кв. Обошлось без жертв и пострадавших", - уточнили спасатели.

Атаки вражеских дронов на Украину

Оккупанты почти каждую ночь атакуют территорию Украины дронами. Так, рано утром 18 января Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами, в результате чего погибли три человека - двое мужчин 43-х и 25-ти лет, и 41-летняя женщина. Еще три человека пострадали.

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