В некоторых районах после взрывов возникли перебои со светом, водой, связью.

Российская Федерация снова атаковала Харьков. После 13:00 местные жители начали сообщать о взрывах в городе и пожаре.

Удары подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Телеграмм-канале.

"Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова и совершают террор против мирного населения! Зафиксировали обстрелы в Индустриальном районе, по предварительным данным - 7 пострадавших гражданских. Данные обновляются", — написал он.

Синегубов обратился к харьковчанам с просьбой быть максимально осторожными и без необходимости не находиться на улицах.

Советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова пишет, что во время сегодняшнего обстрела Харькова погиб ребенок.

Около 14:00 "Суспильне" сообщило, что Харьков — под российским артобстрелом, возник пожар в промышленной зоне на востоке города. Утверждалось, что в некоторых районах после взрывов возникли перебои со светом, водой, связью.

В 14:18 жителей предупредили об угрозе артобстрела в Харькове и Харьковской территориальной общине.

Ранее сообщалось, что одна из российских баллистических ракет, выпущенных по Харькову 20 июня, ударила по объекту Харьковского метрополитена.

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