В результате удара есть один раненый.

Одна из российских баллистических ракет, выпущенная по Харькову 20 июня, ударила по объекту Харьковского метрополитена.

Об этом рассказал начальник Главного управления полиции Харьковской области Владимир Тимошко, передает "Суспільне".

"Был нанесен удар по инфраструктуре харьковского метрополитена. В частности, по месту расположения поездов метрополитена. В результате чего было повреждено как минимум три поезда, которые обслуживают харьковский метрополитен", - сообщил он.

Также в результате удара есть один раненый.

"Это средняя степень тяжести, будем надеяться, что угрозы для жизни не будет", - рассказал Тимошко.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области за минувшие сутки, 20 июня, из-за обстрелов российскими оккупантами погибли три человека, а семеро получили ранения. В течение суток оккупанты обстреливали Киевский, Индустриальный, Салтовский и Немышлянский районы Харькова. В Салтовском районе подверглось обстрелу транспортное предприятие - возник пожар, ранен работник.

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