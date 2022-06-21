Переправу построили через реку Оскол возле временно оккупированного поселка Купянск-Узловой.

Российские оккупанты завершили строительство понтонной переправы в Харьковской области.

Об этом сообщает Радио Свобода ссылаясь на фото спутника Planet Labs от 19 июня.

Ее возвели через реку Оскол у временно оккупированного поселка Купянск-Узловой и теперь могут использовать: она построена рядом с разрушенным железнодорожным мостом.

При этом военные эксперты утверждают, что активные строительные и монтажные работы завершены, а сама строительная платформа с катерами уже отведена на безопасное расстояние. Она должна стать альтернативой железнодорожному мосту, который сейчас не пригоден для перевозки грузов.

Как сообщают журналисты, процесс возведения понтонной переправы спутник зафиксировал еще 3 июня: ее начали строить ориентировочно 30 или 31 мая.

Также ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в этом регионе российская армия "усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и наводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях".

Как сообщал УНИАН, недавно воины Сил специальных операций Украины показали, как уничтожили вражескую понтонную переправу на Луганщине.

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