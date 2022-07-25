Россияне стреляют из танков, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Харькова и ряда других населенных пунктов.

Украинские воины нанесли оккупантам значительные потери в Харьковской области на направлении Цупивка – Дементеевка.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 18:00 Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В сообщении отмечается, что на Харьковском направлении противник осуществляет огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии близ Харькова, Удов, Верхнего Салтова, Малиновки, Борщевой и многих других населенных пунктов. Также враг нанес авиаудары возле Прудянки и Петровки.

"В результате ведения боевых действий на направлении Цуповка – Дементьевка украинские воины нанесли оккупантам значительные потери", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 180 российских оккупантов, вторгнувшихся на украинскую землю. Всего с 24 февраля враг потерял уже около 39700 военных.

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