Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов.
Как говорится в сводке, с 24 февраля враг потерял около 39700 военных, 180 человек ликвидированы за последние сутки.
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении", - отметили в Генштабе.
Кроме этого, враг потерял:
- танков ‒ 1730 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 3950 (+8) единиц;
- артиллерийских систем ‒ 876 (+7) единиц;
- РСЗО ‒ 257 (+2) единиц;
- средства ПВО ‒ 116 (+3) единиц;
- самолетов ‒ 222 (+1) единицы;
- вертолетов – 188 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 719 (+5) единиц,
- крылатых ракет ‒ 174 (+4) единицы;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2832 (+9) единицы;
- специальной техники – 73 единицы.
Как писал УНИАН, в ночь на 24 июля Вооруженные силы ударили по отелю в городе Красный Луч Луганской области. Ликвидировано 100 российских оккупантов.
А военные 109-го батальона 10-й ОГШБ "Эдельвейс" накрыли огнем по меньшей мере 10 оккупантов, которые поселились в домах мирных жителей.