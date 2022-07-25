Также уничтожен вражеский самолет и 8 танков.

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов.

Как говорится в сводке, с 24 февраля враг потерял около 39700 военных, 180 человек ликвидированы за последние сутки.

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении", - отметили в Генштабе.

Кроме этого, враг потерял:

танков ‒ 1730 (+8) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 3950 (+8) единиц;

артиллерийских систем ‒ 876 (+7) единиц;

РСЗО ‒ 257 (+2) единиц;

средства ПВО ‒ 116 (+3) единиц;

самолетов ‒ 222 (+1) единицы;

вертолетов – 188 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 719 (+5) единиц,

крылатых ракет ‒ 174 (+4) единицы;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2832 (+9) единицы;

специальной техники – 73 единицы.

Как писал УНИАН, в ночь на 24 июля Вооруженные силы ударили по отелю в городе Красный Луч Луганской области. Ликвидировано 100 российских оккупантов.

А военные 109-го батальона 10-й ОГШБ "Эдельвейс" накрыли огнем по меньшей мере 10 оккупантов, которые поселились в домах мирных жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: