Также оккупанты продолжают вывозить зерно прошлогоднего урожая из Боровской общины на территорию РФ.

В Харьковской области рашисты устроили морг для своих солдат на сельхозпредприятии, количество трупов постоянно увеличивается.

Об этом в социальной сети Facebook сообщает Боровской поселковый совет.

Боровская поселковая община Изюмского района сейчас находится под временной оккупацией рашистов.

"На территории одного из сельскохозяйственных предприятий Боровой оккупанты устроили морг, куда свозят трупы своих военных. Их количество постоянно растет, поскольку россияне ежедневно теряют своих солдат в боях как в соседних Луганской и Донецкой областях, так и в тылу захваченных территорий", - сказано в сообщении.

Также оккупанты продолжают вывозить зерно прошлогоднего урожая из Боровской общины на территорию РФ.

"Делается это иногда без согласования с собственниками, а иногда даже и без ведома оккупационной временной военной администрации. В то же время оккупационная власть настаивает на том, чтобы руководители фермерских хозяйств и предприниматели оформляли в Купянске временные патенты для ведения предпринимательской деятельности. Таким образом российские захватчики пытаются контролировать процесс продажи зерна и получать с этого доход", - сказано в сообщении.

18 июля эксперт оценил угрозу нападения рашистов на Харьков.

Вас также могут заинтересовать новости: