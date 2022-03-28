Отмечается, что продолжение ее бомбардировки и обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением прилегающих территорий.

Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове снова попала под обстрелы оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в Facebook.

"По информации эксплуатирующей организации (ННЦ ХФТИ) 28.03.2022 года примерно в 14:00 ЯПУ "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы. В результате очередного акта ядерного терроризма со стороны РФ здания и инфраструктура, которые расположены на территории ННЦ ХФТИ (в том числе ЯПУ "Источник нейтронов"), получили серьезные повреждения", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что детально оценить масштабы повреждений и их влияние на ядерную и радиационную безопасность пока невозможно из-за интенсивных боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения этой ядерной установки.

"В очередной раз обращаем внимание, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки и/или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением прилегающих территорий", - подчеркнули в ДИЯРУ.

Напомним, в предыдущий раз эта ядерная установка попала под обстрелы 26 марта.

Впервые российские оккупанты обстреляли из "Градов" территорию Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", где расположена опытная ядерная установка "Источник нейтронов", 6 марта.

А вечером 10 марта российские военные снова совершили бомбардировку исследовательской ядерной установки "Источник нейтронов".

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