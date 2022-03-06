В активную зону установки загружено 37 топливных ядерных элементов.

Российские войска обстреляли из "Градов" территорию Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), где расположена опытная ядерная установка "Источник нейтронов".

Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

"В очередной раз российско-террористические войска наносят точечные удары по ядерным объектам Украины. Сегодня российским агрессором осуществлены обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град" по территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт. В ННЦ ХФТИ расположена опытная ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов могло привести к масштабной экологической катастрофе.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье экоцид (ст. 441 Уголовного кодекса Украины).

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