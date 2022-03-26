В Госатоме в очередной раз подчеркнули, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.

Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове снова попала под обстрелы российских оккупантов.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"По информации эксплуатирующей организации (ННЦ ХФТИ) 26.03.2022 года ЯПУ "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы. Оценить масштабы повреждений невозможно из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки", - говорится в сообщении.

В Госатоме в очередной раз подчеркнули, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.

"Продолжение ее бомбардировки и/или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением прилегающих территорий", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, впервые российские оккупанты обстреляли с "Градов" территорию Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", где расположена опытная ядерная установка"Источник нейтронов", 6 марта.

А вечером 10 марта российские военные снова совершили бомбардировку исследовательской ядерной установки "Источник нейтронов".

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