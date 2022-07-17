Ракеты российских захватчиков попали в производственное здание.

Этой ночью российские оккупанты ударили по Харькову двумя ракетами. Также враг обстреливал Харьковскую область.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 3 часов в Киевском районе в результате попадания 2 ракет произошло возгорание одного из этажей в пятиэтажном производственном здании. Пострадала 59-летняя женщина, она госпитализирована в лечебное учреждение", - сообщил председатель ОВА.

Кроме того, враг ночью интенсивно обстреливал Дергачевскую громаду. В результате обстрела возникали пожары в производственных зданиях, горел автомобиль.

Также, в Чкаловской громаде Чугуевского района в результате обстрела оккупантов горела крыша частного дома. Пострадавших нет.

"Боевые действия в Харьковской области продолжаются. Враг пытается удержать занятые позиции, перегруппировывается, ведет воздушную разведку. Горячим остается Изюмский направление, где наши ВСУ не пропускают врага и не теряют свои позиции", - заявил Синегубов.

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что на пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину президент страны-агрессора Владимир Путин, возможно, приказал захватить Харьков и неоккупированную часть Харьковской области.

Аналитики ISW считают крайне маловероятной возможность успеха россиян в захвате Харькова и всей области. По мнению аналитиков, в ближайшие дни армия России, вероятно, будет непоследовательно активизировать попытки атак на севере от Харькова, но вряд ли сможет добиться серьезных территориальных успехов.

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